『【美品】COACH 黒 ヘンリー レザーバックパック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 06時 09分に出品され03月04日 06時 09分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

COACHは高品質なレザー製品で知られるブランドです。このリュックは、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【素材と仕上げ】

高級レザーを使用しており、手触りが良く、長持ちします。黒の色合いは、どんなスタイルにも合わせやすく、シンプルで洗練された印象を与えます。



- ブランド: COACH

- 色: 黒

- 素材: レザー



ポケット・収納マルチポケット×1 / フリーポケット×2 / ジップポケット×2 / オープンスペース×1 /



よろしくお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】COACH

黒

ヘンリー

レザーバックパック