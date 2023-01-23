『ルイヴィトン ＬＶ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 25分に出品され04月01日 08時 25分に終了予定です。即決価格は128,800円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON

ルイヴィトンのリュックサックのパルクです。

人気のマカサー

3回使用し、自宅保管していました。

少しスレがありますがあまり使ってないので、まだまだ綺麗にお使いいただけます。



鞄の中がシックなボルドーで素敵です。

6年くらい前に新宿高島屋で購入しました。



モダンでエレガントなシェイプのバックパック。クッション性のあるコパートメントに15インチのノートパソコンを収納可能でビジネスや旅行に最適なデザイン。



サイズ：W35×H45×D15cm

カラー：モノグラム・マカサー

仕様：リュックサック

フラップ付バックル開閉式

外ポケット×1

内ポケット×1



カラー···ブラウン





安心鑑定ご希望の際はお気軽にメッセージください。購入の際、鑑定代 追加4500円が必要となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ルイヴィトン ＬＶ