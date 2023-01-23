『キムタク 私物 ヒステリックグラマー ×マイケルジャクソン Tシャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 32分に出品され03月03日 19時 32分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 木村拓哉さんが、ライブリハーサル含め私物着用されておられます同型同色同ブランドの ヒステリックグラマー ×マイケルジャクソン Tシャツです。

Tシャツにサイドポケットが付いております。

1回着用のみ、使用感ほぼ無く綺麗な美品です。







カラー: ブラック





サイズ：М ＜着丈約７２．０ 身幅約５６．０ 肩幅約５０．０＞







すぐに受け取りご連絡して頂ける方のみご購入お願い致しますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ キムタク 私物 ヒステリックグラマー

×マイケルジャクソン Tシャツ