『超美品 PRADA ガレリアハンドバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 16分に出品され03月26日 15時 16分に終了予定です。即決価格は43,044円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆購入元◆

都内のブランドリユース店で新古品として購入しましたが使う機会がなかったので出品します。鑑定済み商品ですので万が一偽物だった場合には返金いたします。(偽物である証拠とそれを証明できるものがある場合のみに限ります。)





【サイズ】

縦幅：約24.5㎝

横幅：約33㎝

マチ：約15㎝

ハンドル全長：約40cm

ショルダー紐：約100cm



（素人採寸です。多少誤差はご容赦ください。）



◎付属品 ショルダー紐



【状態】

使用感ほとんどなくかなり綺麗な品物です。

持ち手や底、内側も綺麗な状態です。



上品なデザインなので年齢を問わず長く使え、結婚式などのパーティーからお仕事、参観日などでも使えます。ショルダーバッグにして使えば両手が空くので、お買い物や遊園地などのお出かけにもぴったりです

手持ちとして使用はもちろん、付属のヒモをつけるとショルダーバッグとしても使用できる2WAY使用になります。

ブラックの上質なレザーで一目で高級品とわかります。

値段は高いですが飽きのこないデザインで長年愛用していただけるのでかなりコスパは良い商品かと思います。出回りの少ない形ですのでお探しの方はぜひご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プラダ

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ガレリアハンドバッグ