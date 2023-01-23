『古着 テーラードジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 51分に出品され03月26日 20時 51分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 goffa xで購入した古着のジャケットです。

色味が独特で、胸元のロゴもカッコ良いです。

シルエットは身幅や袖が太く、ゆったりとしたものになってます。



何かあればコメントお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着 テーラードジャケット