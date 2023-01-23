『☆ グラッドハンド GLAD HAND 黒 ハット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 38分に出品され03月12日 04時 38分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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「☆グラッドハンド GLAD HAND 黒 ハット」



GLAD HANDの滅多に市場に出ないレアで粋なデザインハットです。男女問わずです。



グラッドハンドについて

アメリカンビンテージテイストのアパレルを展開する"GLAD HAND(グラッドハンド)"。2009年に設立。

クラシックな大人の香り漂うウェアやグッズなど、こだわりの詰まったアイテムは芸能人やファッション関係者をはじめ、国内外に多くのファンをもつ。



ブランド：グラッドハンド

型番: BYGH-21-SS-G03

サイズ: 頭周り 約60cm

素材 ：【高品質な素材】

GLAD HANDの「EXTRA FINE QUALITY」タグが示す通り、素材にはこだわりがあり、長時間の着用でも快適です。

カラー : ブラック、他

コンディション：目につくキズ汚れのない良好な状態のお品で美品です。



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★着画写真はご容赦を。

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★USEDです。どこかに見落とし、記載漏れのダメージもあり得ますので、中古品にご理解のない方は、ご購入をお控え下さいね。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グラッドハンド

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