『162✨乾燥機付き洗濯機 タテ型 洗濯8Kg 乾燥4.5kg 安い 設置無料 白【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 12時 07分に出品され04月28日 12時 07分に終了予定です。即決価格は23,144円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
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落札価格23144円
311 入札履歴
終了
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