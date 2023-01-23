『ロエベ LOEWE アマソナ23 アクア バッグ 鞄 2way【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 04時 34分に出品され03月05日 04時 34分に終了予定です。即決価格は89,700円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロエベの定番人気のバッグ



ロゴが右上にある新しいデザインのものです。



とても上質なレザーを使用しており流行り廃りなく長くお使い頂けると思います。



上品なカラーです。あまり出回っていなかったカラーになります。

4年ほど前に高島屋店にて購入いたしました。

2〜3回ほどしか使っていなくてあとは袋にいれて保管しておりました。

なので底の部分や他にも汚れは色落ちありません。



名 称アマソナ23



カラーアクア

ジップゴールド



材 質レザー





サイズ約W23cm×H15cm×D9cm



付属品ショルダーストラップ、保存袋、説明書カード



偽物取り替え等があるため、返品お断りしておりますのでよく検討してからの購入宜しくお願い致します。



サイズ···スモール



カラー···ブルー



素材···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロエベ

LOEWE

アマソナ23

アクア

バッグ

鞄

2way