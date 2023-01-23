『MM6 ジャパニーズ バッグ スモール 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 23時 10分に出品され03月30日 23時 10分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Margiela

メゾンマルジェラ



MM6ジャパニーズバッグ スモール

ブラック



表参道ヒルズ店で4万円ほどで購入し、数回使用の美品です。



付属品：保存袋



サイズ

本体約 H30×W33

ハンドル高さ 約 8cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MM6

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スモール

美品