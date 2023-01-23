『BRIDGESTONE フロント用 F-1L 軽量サイクリングバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 49分に出品され03月15日 21時 49分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

下記内容をご確認いただき、ご了承の上ご購入お願い致します。



【商品名】

ブリヂストン F-1L 軽量 サイクルバッグ



【詳細】

サイズ

縦/約22cm

横/約23.5cm

マチ/約16cm

※折りたたんで外箱へ入れた状態で発送します。



【状態】

シワや擦れ傷、汚れ等ダメージが見られます。

また外箱が全体的に劣化してます。



商品により異なりますが、主にプチプチ及びOPP袋を使用し梱包致します。



ご不明点がございましたら、お気軽に質問して下さい。



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ブリジストン

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昭和レトロ

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tp-24x1097 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ブリヂストン

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ BRIDGESTONE

フロント用

F-1L

軽量サイクリングバッグ