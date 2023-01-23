『VASIC エバー ミニ ストーン ショルダーバック 2way 付属品付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 35分に出品され03月28日 22時 35分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⚪︎アイテム

VASIC C EVER ever MINIMINI MINI

ヴァジック シティ ミニミニ

ショルダーバッグ ミニバッグ ハンドバッグ

レディース レザー 革



○購入元



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。





⚪︎サイズ



タテ18cm

ヨコ24cm

マチ10.5cm

平置き実寸。



素人採寸という事をご理解ください。

着画などはお断りいたします。



⚪︎状態

中古ならではの使用感はありますが、大きな汚れや傷なども少ない為

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。

※出品者の主観ということをご理解ください



お客様により良い商品を提供するためにスレなどの部分をレザー専用クリームで補修させて頂いております



⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。

必ず画像の確認をお願いします



⚪︎付属品

専用袋

⚪︎カラー

ストーン

グレージュ

ベージュ



⚪︎素材

レザー

革

シボ革

シュリンクレザー



⚪︎配送

商品本体のみ簡易包装にて、原則1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございます。その点、ご了承ください。お急ぎの方は必ずお伝えください。



⚪︎必ずプロフィールのチェックよろしくお願いします

購入はプロフィールを確認をしたと認識させていただきますのでよろしくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴァジック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ VASIC

エバー

ミニ

ストーン

ショルダーバック

2way

付属品付き