『【tomorrowland】グレー ウール ダッフルコート フード付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 11時 56分に出品され03月27日 11時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年ほど前に購入して数回使用しています。クリーニング済。

154cm50kgの私が着て綺麗に着こなせます。

ダッフルコートを着る機会が無いので出品します。





【スタイリッシュなデザイン】

このダッフルコートは、シンプルでありながら洗練されたグレーの色合いが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

ウール素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に過ごせる一着です。



【機能的なディテール】

トグルボタンとフード付きのデザインが特徴で、実用性とファッション性を兼ね備えています。フロントポケットもあり、便利です。



-ブランド: tomorrowland

- 色: グレー

- 素材: ウール

- デザイン: ダッフルコート

- 留め具: トグルボタン

- ポケット: フロントポケット付き

- フード: フード付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【tomorrowland】グレー

ウール

ダッフルコート

フード付き