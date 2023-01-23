『Gucci トートバッグ 赤 キャンバス/レザー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 52分に出品され02月13日 16時 52分に終了予定です。即決価格は28,860円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前にアウトレットにて購入。

数回使用し自宅保管していました。

目立った汚れはなく外側は綺麗な状態ですが内ポケットの中に目立たないシミがあります。





- ブランド: Gucci

- 色: 赤

- 素材: キャンバス/レザー

- スタイル: トートバッグ

- ショルダーストラップ: 取り外し可能

- 内ポケット: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

バッグ タグ Gucci

トートバッグ

赤

キャンバス/レザー