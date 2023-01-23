『長州力 vs 大仁田厚 - ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ 試合写真【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 52分に出品され04月03日 18時 52分に終了予定です。即決価格は212,800円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長州力 vs 大仁田厚 - ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ | 2000年7月30日 NJPW 新日本プロレス横浜アリーナ

試合写真 2000年7月30日 W550×H370



撮影:原 悦生



当時放送された番組での視聴者プレゼントの写真パネルです。

世界に1点だけの貴重なパネルとなっております。

24年前の物なので背面に凹みがあります。



【コレクターズアイテム】

プロレスファンやコレクターにとって、貴重な一品です。試合の日付が記載されており、特別な意味を持つアイテムとしてもおすすめです。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>芸術写真 商品の状態: 目立った傷や汚れなし