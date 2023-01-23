『FCS2 アクセレーター パフォーマンスカーボン Sサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 05時 44分に出品され04月10日 05時 44分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 税込定価17160円を送料無料激安10999円でお譲りいたします！



限界まで値下げしておりますので、これ以上の値引きは、ごめんなさい。



FCS2 Accelerator Performance Core Carbon Tri Set 3枚セット



FCS2 アクセレーター パフォーマンスカーボン Sサイズ



商品情報

パフォーマンスコア カーボン（PCC)は、高いフレックス性能がクリティカルターン中のハイスピード時においてもスムーズな新しい素材のコンセプトのフィンです。

世界中のあらゆる状況を想定した上で対応する優れた4つのテンプレートを完成させた万能なフィンです。

スピード、フロー、レスポンスのバランスに加えコントロール性に優れたデザイン。

太いティップによるオールラウンドテンプレート。

最新の着脱システムでスクリューもキーも必要なくフィンの着脱が可能です。従来のフィンも装着可能です。

※こちらのフィンは、FCS2のBOXシステムでのみ装着可能です。従来のFCSBOXシステムには装着出来ませんのでご注意下さい。



素材

Performance Core Carbon



推奨体重

SMALL 50kg-65kg



種類···フィン



フィンシステム/フィンボックス···FCS2



フィン本数···トライフィン



フィンシステム/フィンボックス···FCS2 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エフシーエス