『(新品未使用)ファンタ アクリルスタンド アクスタIF中島颯太セット売り【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 14時 52分に出品され05月03日 14時 52分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格3900000円
49 入札履歴
終了
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