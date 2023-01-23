『(新品未使用)ファンタ アクリルスタンド アクスタIF中島颯太セット売り【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 14時 52分に出品され05月03日 14時 52分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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写真に写ってる物全てお譲りの金額になります。





FANTASTICS INTERSTELLATIC





FANTASTICS

ファンタスティックス

アリーナツアー グッズ



中島颯太

・アクリルスタンド フィルムあり

・フォトカ

・アクリルキーホルダー

・缶バッジ



新品未使用

中身確認のため1度開封しました。





即購入可能です



初期傷等気にされない方のみ

ご購入よろしくお願い致します

緩衝材梱包、水濡れ防止をして発送します。

※アクスタは＋で厚紙補強します。





種類···国内アーティスト



アーティスト名···EXILE TRIBE



グループ名···FANTASTICS from EXILE TRIBE



メンバー名···中島颯太



世界 佐藤大樹 瀬口黎弥 堀夏喜 木村慧人 中島颯太 八木勇征 澤本夏輝 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用