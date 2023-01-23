『【新品未開封】 Powerbeats Pro MY5D2PA/A アイボリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 00時 33分に出品され04月27日 00時 33分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

Powerbeats Pro 独立 完全ワイヤレス イヤホン ビーツ バイ ドクタードレ パワービーツ プロ (アイボリー)



【型番】

MY5D2PA/A



【商品状態】

新品未開封



【商品の特徴】

・ワークアウトのために進化を遂げた高性能イヤホン

Powerbeats Proイヤフォンは完全ワイヤレス。ワークアウトに革新をもたらします。動きを制限するケーブルは一切なし。モチベーションを高める音楽が途切れることはありません。



・迫力の高音質サウンド

一流のアスリートたちが何よりも求めているもの、それは高音質サウンドでした。Powerbeats Proは、ダイナミックな音域とノイズアイソレーションにより、バランスの取れた迫力サウンドを実現。最高のリスニング体験をお届けします。



・新たに搭載されたApple H1チップにより、離れていても接続を維持

Powerbeats Proなら、お使いのデバイスとのより早くより安定したワイヤレス接続を実現。より広範囲な通信範囲で音の途切れを低減します。



・激しいワークアウトに耐えるデザイン

耐汗・防沫仕様を強化したデザイン、調整可能で外れにくいイヤーフック。優れた安定性と付け心地を実現。



・長時間のトレーニングに最適なPowerbeats Pro

これからは充電を心配せずにワークアウトに集中できます。



・長時間使用が可能なバッテリー

左右どちらのイヤーバッドも最長9時間の再生が可能。途切れることなく音楽を自由に楽しめます。充電ケースを使用すれば、24時間以上の再生が可能です。バッテリー残量が少なくなっても、Fast Fuel機能を使えば5分の充電で約90分再生できます。



・音声操作で長時間のワークアウトをサポート

iOSデバイスのSiriによるハンズフリーコントロールを使ったり、様々なデバイスの音声機能を「b」ボタンで操作することによって、ワークアウトを継続できます。



・オーディオを自由自在にコントロール

両方のイヤーバッドでボリュームとトラックを操作することが可能。両方でも、片方だけでも音楽を楽しめます。





#BeatsElectronics

#BeatsbyDrDre 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ビーツバイドクタードレ