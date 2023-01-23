『BIGOTRE/MAIL shoulder bag【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 25分に出品され04月01日 10時 25分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビゴタ/ショルダーバッグ・小さめバッグ

カラー：Black/ブラック黒（本体）ショルダーはややグレーがかった黒



※ご購入の際には、商品ページを最後までお読みくださいますようお願いいたします。



●中古のため説明文以外にも微細な摩耗や傷、汚れ等がある場合がございます。

⚫︎表面に薄いスレがあります。

⚫︎内側のポケット部分にややクセがついています。

⚫︎多少のシワがあります。

⚫︎角スレなどはなく、状態は良いと思います。



【素材】

本体 牛革（レザー）

ショルダーメッシュ部分（詳細不明）



【サイズ】

高さ：約１３ｃｍ

横幅：約１８ｃｍ

マチ：約７ｃｍ

ショルダーの長さ：約９８ｃｍ



【以下、ご一読ください】

※ご購入後、1日〜2日で発送させていただきます。

※コンビニ・ATMなどの後払いをご希望される場合は、ご購入後、24時間以内にお支払い可能日時をお知らせください。

※商品到着後３日以内に受取評価をお願いいたします（遅れる場合は購入後に取引メッセージにてご連絡ください）。

※梱包したサイズや都合により、配送方法を変更する場合がございます（匿名発送いたします）。

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※コメント中であっても、先にご購入くださる方を優先させていただきます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビゴター

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BIGOTRE/MAIL

shoulder

bag