『【美品】CASIO G-SHOCK GM-B2100D-1AJF ソーラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 00分に出品され03月22日 14時 00分に終了予定です。即決価格は21,818円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カシオ G-SHOCK ソーラー Bluetooth



[アイテム] 腕時計

[ブランド] カシオ（CASIO）

[モデル名] G-ショック

[型番] GM-B2100D-1AJF

[ケース材質] ステンレススチール

[ケースサイズ] 49.8 × 44.4 × 12.8 mm

[重量] 約165 g

[腕周り] 約17cm（余りゴマ4個）

[動力] ソーラー

[付属品] 箱、説明書

[メーカー希望小売価格]77,000円(税込)



[コンディション]

ケースやベルトに細かいキズがある中古品



購入先：大手ブランドショップオークション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

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時計 タグ 【美品】CASIO

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GM-B2100D-1AJF

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