『100-400mm F4.5-6.3 Di VC USD キヤノン A035【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 21時 33分に出品され04月20日 21時 33分に終了予定です。即決価格は31,000円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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タムロン 100-400mm F4.5-6.3 Di VC USD

キヤノン A035



外観スレキズあり。

レンズ内ゴミの混入あり。



オートフォーカス、マニュアルフォーカス、手ブレ補正とも動作しています。

付属品は写真の物が全てです。







ビンテージ、コレクター品、中古品にご理解ある方の入札をお待ちしております。

ご検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: タムロン