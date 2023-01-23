『新品正規 アローヨガ Alo yoga(メンズ) パフォーマンス パンツメンズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 46分に出品され03月25日 00時 46分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ...M

性別...メンズ

●新品未使用 撮影の為開封のみ 未試着

同じパンツを所有しておりますそちらで測定しております。

●コンカー リアクト パフォーマンス パンツ

●Conquer React Performance Pant

●Core: Black

●柔らかくスエード加工の Conquer パフォーマンス生地

●裾ファスナー付き

●ポリエステル 94%、エラスタン 6%

●M5142R

●Mサイズ 平置き約ウエスト39股上31股下68モモ幅25裾幅14

誤差はお許しください

●通常日本のLサイズ程度です

自身が購入の正規品です！

確実に正規品を求めている方に最適です！

沖縄 北海道 離島別途追加送料必要です

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blackpinkのジスちゃんがモデルをしてるalo yoga アロヨガ 希少のメンズ

トラック ジャケットです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>トレーニング・エクササイズ>>>ウォーキング・ランニングウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アローヨガ