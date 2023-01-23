『Rumaner DESTROYサーフボード 57【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 22時 28分に出品され04月16日 22時 28分に終了予定です。即決価格は12,222円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

カリフォルニアで有名なlostのシャイパーを兼任するRumanerシェイプサーフボードとなります。



素材…EPS

スペック…5"7 19 2/4 2 2/4 26.79ℓ



若干の黄ばみ、リペアありますが性能に問題ありません。

まだまだ使えます。

ボトム面デザイン有り



身長165〜175

体重57〜67

程度を推奨しておりますが、個々のレベルにもよるかと思います。



購入価格178000円 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし