『新品☆TOD’S ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 16時 42分に出品され04月25日 16時 42分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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TOD‘S ショルダーバッグ

フロントにホットスタンプのトッズ ロゴ

T タイムレス メタル アクセサリー付き取り外し可能なペンダント

メタル クラスプ＆メタル リング クロージャー

内部にコンパートメント 2

内部にファスナー付きポケット

ロゴ入りのメタルの底鋲



サイズ： 23cm×17cm×13cm

調節取り外し可能なショルダー ストラップ

素人寸法の為多少の誤差が生じるかもしれませんがご理解ご了承くださいませ！



付属品：保存袋/タグ付き。

実物写真です、写真にあるものは全部添付してあります。

お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。



実物の写真 になります。手持ちでも斜め掛けでもOK！

並行輸入品(海外正規品)について

独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品☆TOD’S

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