『美品人気ノースフェイス ヌプシ ダウンベスト ブラック 700FP レディースM【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 01分に出品され03月30日 17時 01分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE ノースフェイス ヌプシ ショートヌプシ ダウンベスト Nuptse

700フィル になります。

袖には700フィルパワーの証である"700"の刺繍が入ります。



レディースM

身幅50cm 肩幅39cm 着丈60cm

多少の誤差はご了承ください。

海外確実正規品

カラーは一番人気のブラック！



ヌプシ ダウンベストはノースフェイスを代表するロングセラーモデルです。

高品質の700フィルパワーのグースダウンを使用しており軽量ながら防寒性も抜群です。

上品で高級感あるツヤがあり、気品あるデザインです。

タウンユースはもちろん様々なレジャーシーンでも活躍してくれます。

質感、シルエットも良く暖かく着心地の良いダウンベストです。



状態ですが目立つ汚れ等なく状態の良いアイテムです。

売り切りの為格安出品となりますのでお探し方は是非お早めにご検討ください。

なお、こちらは人気アイテムにつき他で声がかかり次第予告なく削除する場合がございますのでご了承下さい。



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moyf1024-6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

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