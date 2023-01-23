『本革 Gジャン レザーシングルジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 21時 14分に出品され04月24日 21時 14分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリアンオイルレザーのカウハイドで作られた1930年代のヴィンテージデニムジャケットの名作「ファースト」がモチーフのレザージャケットです。UNION MADEゴールドネオバーボタンを採用。

春や秋にはGジャン感覚で羽織るアウターとして、冬にはコートやダウンジャケットのインナーとしても活用できます。

※天然皮革につき商品ごとに多少の色合いの違いや、シワ、スレ、小傷等がある場合がございますので、ご理解およびご了承ください。



48【L】 着丈約63cm 胸囲約51cm 肩幅45cm 袖丈64cm

※サイズだけでは無く，必ず実寸をご確認下さい。

※実寸は平置実寸。計測の仕方で若干の誤差がありますので参考程度。



◆素 材：表地：カウハイド (牛革)100％



試着程度で状態良好です。

タグはありませんので他出品様よりお安くしております。





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ロンジャン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 本革

Gジャン

レザーシングルジャケット