『ナイキ NIKE ダンク HI レトロ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 26分に出品され03月12日 19時 26分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|ナイキ
NIKE AIR JORDAN 1 MID BLACK/GYM RED-WHIT
¥ 7722
Nike Air Jordan 1 Mid ホワイト/ブラック
¥ 10920
NIKE エアジョーダン1 シカゴ
¥ 17250
ラストリゾート 26.5cm
¥ 8190
PRADA プラダ 黒 レザー 厚底 ローファー モノリス
¥ 41360
adidas Bern
¥ 10920
ディーゼルスニーカー シルバー diesel
¥ 9749
【美品】Berwick バーウィック 26cm
¥ 7644
超タイムセール！！ G.H.BASS morles 27.0cm ローファー
¥ 10530
NIKE エアジョーダン1 LOW（ロー）26.5 メンズ 新品
¥ 12870
【新品】CLARKS WallabeeGTX 7H Black
¥ 16250
RED WING 9870 《復刻犬タグ》茶芯 アイリッシュセッター ブーツ
¥ 32793
[新品] 28cm ナイキ NIKE エアジョーダン 1 レトロ ロー OG
¥ 7706
Dr.Martens タッセルローファー UK9
¥ 9204
Asics GT2160 NS Slate Grey/Graphite Grey
¥ 14900
Air Force 1 Low 07 LV8 Dark Obsidian
¥ 14400
NIKE ナイキ airmax エアマックス95 ガンスモーク スニーカー
¥ 12200
Joseph CHEANEY & sons フランシスセミブローグ
¥ 17850
落札価格12350円
134 入札履歴
終了
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