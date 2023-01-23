『ナイキ NIKE ダンク HI レトロ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 26分に出品され03月12日 19時 26分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ナイキ NIKE

ダンク HI

レトロ