『THRASHERブラックリュック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 21分に出品され03月24日 03時 21分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

THRASHERのSKATE AND DESTROYのリュックは、ストリートスタイルにぴったりなデザインです。



表面のキャラクターがかわいいです！



【素材】

耐久性のあるナイロン素材を使用しており、日常使いに最適です。



【機能性】

クッション付きストラップで快適な持ち運びが可能。内部ポケットもあり、収納力に優れています。



- ブランド: THRASHER

- 色: ブラック

- 素材: ナイロン

- デザイン: クッション付きストラップ

- 内部ポケット: あり



外側ポケット少し破れています

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ THRASHERブラックリュック