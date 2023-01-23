『Kired オリーブグリーン ダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 23分に出品され03月10日 23時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Kiredのダウンジャケットになります。色はオリーブグリーンで何にでも合わせやすいです。サイズは48ですが、実寸は写真をご確認下さい。

使用頻度も少なく、大変良いコンディションです。

参考までに私は178cm、72kgの標準体型でちょうど良いサイズ感です。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Kired

オリーブグリーン ダウンジャケット