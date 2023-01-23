『24AW JUNYA WATANABE MAN リーバイス ジャケット S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月10日 11時 57分に出品され05月10日 11時 57分に終了予定です。即決価格は40,480円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24AW JUNYA WATANABE MAN リーバイス ジャケット

です。



カラー:インディゴ

サイズ：S:着丈68.5cm 身幅54.5cm 肩幅43.5cm 袖丈64cm

定価：110,000円

品番：WN-J201-051

国内正規品となりますので安心してご購入下さいませ。



値下げ等は行っておりません。



コムデギャルソン ジュンヤワタナベマン アイジュンヤワタナベ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソンジュンヤワタナベマン

カテゴリ ファッション

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