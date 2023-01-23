『プリンスバドミントンラケット D-TX WINGS 未使用品【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 19時 57分に出品され05月02日 19時 57分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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prince

プリンス

D-TX WINGS

4UG6

ガット ION65を23ポンドで張りたて



Zッタイ最強マテリアル

YouTubeにてウインザーバドミントンちゃんねるにて高評価・話題のラケットです。

気になる方は一度ご覧ください。



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