『AirPods Pro 第2世代 Lightning MQD83J/A ケース付【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 24分に出品され04月06日 01時 24分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年程前にApple Storeにて購入しました。

週に1〜2回くらい使用しておりました。

傷等は写真にてご確認下さい。

箱、付属品は全て揃っており、Lightningケーブル、イヤーピースは未使用となっております。

おまけにincaseのケースもお付けします。



AirPods Pro（第2世代） MQD83J/A

ブランド：Apple

装着方式：左右分離型、完全独立型

イヤホン、ヘッドホンタイプ：カナル型

色：ホワイト系

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング マイク 外音取り込み 防水、防滴 リモコン

ワイヤレス規格：Bluetooth

IP規格 （防水規格）：IPX4

充電端子：Lightning Qi規格

重量（g）：5.3 g 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル