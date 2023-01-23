『新米・令和6年産 白米 新潟新之助 30kg（5kg×6）精米無料★農家直送20【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 04時 30分に出品され03月14日 04時 30分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|シンノスケ
無農薬米新潟県産コシヒカリ20k
¥ 9880
42 新米 とれたて ひとめぼれ 湧水栽培 15キロ玄米
¥ 8190
【R6年 新米】 石川県産新米コシヒカリ
¥ 7410
秋田県産 あきたこまち 玄米 30kg 令和6年産 新米 ◆
¥ 10725
米 新米【令和6年産岩手県産ひとめぼれ25kg】 5kg×5 モチモチ柔らか！
¥ 11167
三重県産コシヒカリ
¥ 9750
kuromameさま専用出品 兵庫県産しきゆたか×きぬむすめ 各10kg
¥ 9204
5【新米／最高品質】玄米／精米／安心安全／お米／コシヒカリ／安い／20キロ
¥ 8502
川内さんちのお米 真空パック5Kg ×5 玄米25Kg
¥ 7644
ヒロセ通商 株主優待 パックごはん 120食 大量 レトルト
¥ 7410
農家直販 減農薬令和6年 こがねもち もち米 新米 20キロ 玄米 白米も可
¥ 8667
令和6年度産あきたこまち
¥ 9750
日本産 30kg 白米
¥ 10600
令和6年度きぬむすめ岡山県産 玄米30キロ
¥ 9425
【中米】新米 山形県庄内産 中粒米 玄米25kg
¥ 9750
新米 山形県庄内産 はえぬき 玄米20kg Ｇセレクション
¥ 8541
【☆RSK☆様専用】埼玉県産コシヒカリ 令和６年 ３０キロ
¥ 9555
みそきんラーメン みそきんメシ 濃厚味噌 ヒカキン ヒカキンプレミアム 62個
¥ 22080
落札価格12987円
514 入札履歴
終了
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