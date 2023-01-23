『新米・令和6年産 白米 新潟新之助 30kg（5kg×6）精米無料★農家直送20【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 04時 30分に出品され03月14日 04時 30分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新米・令和6年産 白米 新潟新之助 30kg（5kg×6）精米無料★農家直送 色彩選別済



※令和6年産 10月1日初検査見事、1等です。(2枚目の写真)



新潟県認証 紅白新之助専用 保湿機能付き 5キロ入り米袋 6個 1梱包



ご購入申請、無しでご購入戴けます。



美味しいお米作りを目指す家族経営の農家です。

苗作りから田植えから稲刈り全て自分達で行っています。



自分達が食べるからこそ、安心で安全なお米作りを目指しています。農家直送米なので、安全で安心なお米です。

令和6年産100％新之助、ブレンドは一切ありません 。

魚沼産コシにも負けない モチモチ、つやつや、香りのよい、冷めても美味しいお米です。



・栽培方法 は良質な有機質肥料を使用して土づくりを行う。

・農薬は極力使わない（低農薬）で栽培



名称：うるち精米又玄米(商品名に記載)

産地：新潟県 阿賀野市

生産者：中島農場

品種：新之助

産年：令和六年産

使用割合：単一原料米（１０割）

内容量：商品名に記載



★佐川急便お届け時間

午前中（8時～12時）

12時〜14時

14時～16時

16時～18時

18時～20時

19時～21時



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穀物種類うるち米

状態10分づき・白米、玄米、無洗米、 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シンノスケ