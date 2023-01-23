『AXXE CLASSIC / アックスクラシック 2mmジャケット【サイズＬ】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 33分に出品され04月19日 21時 33分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AXXE CLASSIC/アックスクラシック】2mmジャケット



L：身長176、体重68、上胸囲100、腹囲79、肩幅44、袖丈56



販売価格: 26,000円



使用１回です。



同時にロングジョンも出品中。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし