『❣3点半額セール❣#672 正絹 小紋 未使用品【リユース着物】#リーリ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 11時 57分に出品され04月14日 11時 57分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊半額マークの付いたお品 3点以

上をお買い上げいただきましたら、

3点総額の半額でお取引させて頂きます。

ご購入前にお品の#番号をお知らせください。

勿論、此方の単品でも販売致しております。

どうぞよろしくお願いいたします。



#半額セールご紹介

#同梱御値引ご紹介

【商品説明】

大切に保管されていたようです。大変良い状態です。

未使用品です。

対象は着物だけです。帯その他は付属いたしません。

【サイズ】

身丈150㎝・裄60.5㎝・袖丈44.5㎝・前巾22㎝・後巾28㎝



リユースですので多様にして細やかな欠点や

コンディション、イメージの相違があるかと思います。

また、照明によって色目に多少誤差があります。

他一応目を通したのですが見落としの微細な欠陥等も共に

全てがリユースでありますので寛容にご了承を何卒お願いいたします。

当方の不備や落ち度が無い場合はキャンセルはできません。

ご理解いただきまして宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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未使用品【リユース着物】#リーリ