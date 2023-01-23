『Mr.Bogey ベロア 別珍 スカジャン YBSジッパー 虎 龍 刺繍ロゴ L【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 18時 30分に出品され04月23日 18時 30分に終了予定です。即決価格は11,990円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mr.Bogey ミスターボギー スカジャン スーベニアジャケット ベロア ベルベット 別珍 タイガー 虎 龍 ドラゴン 和柄 刺繍ロゴ デカロゴ ビッグロゴ サイズL 光沢 YBSジッパー 90s 送料無料の出品です。



画像1.2.3は裏側の画像です。



全体的にあまりダメージはない感じですが、画像7のようにロゴに記名がありましさ。

used品なため、当方見逃しているダメージなどあるかもしれませんので、ご理解頂ける方のみ購入よろしくお願いいたします。



カラー ブラック(黒)×ブラウン(茶色)×シャンパンゴールド(金)×ピンク



サイズ フリー(L相当)



着丈 65

身幅 61

袖丈 74



肩幅を計測するポイントがなかったため、袖丈が長くなっています。(ラグランスリーブ)



古着なためご理解頂ける方のみ購入よろしくお願いいたします。



発送は折りたたんでの発送になります。



他にも服を出品していますので、よろしければご覧ください。→ #MS2917古着



素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください。色々な春服、夏服、秋服、冬服を出品しています。



80sにも劣らない良さがあります。



送料無料になります。



メンズ

ヴィンテージ



#MS2917古着

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#YBSジッパー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Mr.Bogey

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龍

刺繍ロゴ

L