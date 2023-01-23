『nanamica 23aw ウール フリースジップブルゾン L カーキ 日本製【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 16時 02分に出品され03月19日 16時 02分に終了予定です。即決価格は10,925円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【nanamica ナナミカ】



◎Lサイズ

◎カラー…コヨーテ（カーキ×グレー系 Coyote ）

◎定価…57,200円

◎日本製

◎試着のみ



■商品詳細

SUAF364 Boiled Wool Zip Up Sweater

ウールベースのフリースジップブルゾン、伸縮性のある生地に部分的に配置されたナイロンパーツがポイントとなったデザイン。オーバーサイズの一着になり、フロントファスナーはダブルジップ仕様。



ウール糸を表面にループ状に加工し、編んで縮ませることでクラシックなアウトドアウェアに使用されるフリースのような表情を持たせたジャケット。

米軍のフリースを参考に作られており、ゆったりとしたビッグシルエット。2023秋 2023AW



◎着丈79.5cm 身幅74cm 肩幅59.5cm 袖丈70cm



◎本体：ウール87％ ナイロン13％

切り替え部分：ナイロン100％



カラー···グレー ベージュ カーキ オリーブ

チャンピオン ノースフェイスパープルレーベル ヘリーハンセンGORE-TEX ゴールドウィン

アウター トップス コート 防寒 ボアジャケット キャンプ コート ラグランスリーブ

ジャンバー ジャンパー ジップアップブルゾン

フリークスストア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nanamica

23aw

ウール

フリースジップブルゾン

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カーキ 日本製