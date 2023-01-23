『80s 90s alpha MA-1 グランドクルー usaf IDEAL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 06時 07分に出品され03月12日 06時 07分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 希少 レア

80’s～90’s

【ラベル3本ライン】



アルファインダストリーズ MA-1 グランドクルー

MIL-J82790j【USAF】

MADE IN USA

サイズ:M



80年代のピスネーム無し・アルファタグ無し IDEAL刻印ジッパー ケアタグのみのモデルです。

内側がレスキューオレンジではないグランドクルーモデル。

見えにくいですが、ケアタグにうっすら三本線が見えるのでアルファ社製になります。



使用感やリブに毛玉、両腕に薄汚れ等はありますが、大きく目立った破れ等はありませんので、まだまだ普通に着用出来ます。



着丈:61cm

身幅:65cm

肩幅:49cm

袖丈:63cm

※素人採寸の為、誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルファインダストリーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

90s

alpha

MA-1

グランドクルー



usaf

IDEAL