『fig London winter roving coat コート ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 17時 30分に出品され03月31日 17時 30分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年1回着用しました。

クリーニング出して自宅で保管しています。

セットアップのスカートも出品しています。

よろしくお願いします。



定価¥39,600 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フィグロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ fig

London

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コート ジャケット