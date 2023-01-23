『初音ミク SkyPAD ガラスパッド SP-004 Hatsune Miku【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 04時 55分に出品され04月28日 04時 55分に終了予定です。即決価格は13,499円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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SkyPAD ガラスパッド SP-004 Hatsune Miku

になります。



新品未開封品です。



表面 ケイ酸塩強化ガラス

ベース 60Aシリコン製全面ベース

本体サイズ 490 × 430 × 3.9 mm（D×W×H）

本体重量 約2.0 kg



オリジナルデザイン: クリプトン・フューチャー・メディア株式会社の初音ミクと WALLHACK のコラボレーションとして、イラストレーター 美和野らぐ様描き下ろしの美麗なイラストを使用しています。

洗練されたパフォーマンス: ケイ酸塩ガラスを用いた独自の設計で精密なトラッキング性能を実現し、裏面全体に取り付けられた 60A シリコンベースがマウスパッド本体を強力にホールドします。

特殊ガラス: SP-004は、620°Cで熱処理され、強化自動車ガラス、別名「安全ガラス」と同じ構造で高い耐久性を実現しています。

マイクロエッチング表面: ガラス表面はマイクロエッチングされており、独特な質感と、安定した滑りの良さを実現しています。

薄型シリコン滑り止めベース: フルシリコンベースは、デスクの表面をしっかりとグリップし、圧力がかかっても変形を防ぐように設計されています。

超薄型ガラスマウスパッド: SP-004はわずか 3.9 mm の厚さです。競技グレードの使用を想定した超薄型設計により、 ゲームプレイ中の抵抗感を最小限に抑えます。



＊いつでもご購入大歓迎です！

＊発送は24時間以内を心がけて、スピーディーにお届けいたします。

＊誠に申し訳ございませんが、お値下げやお取り置きのご対応はいたしかねますので、ご了承くださいませ。

＊専用出品につきましても対応いたしかねますこと、何卒ご理解いただけますと幸いです。

＊すり替え防止のため、恐れ入りますが、商品ご購入後の返品・交換はお受けできかねますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用