『KORG コルグ 電子ピアノ B2 2020年製 キーボード【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 00時 00分に出品され03月30日 00時 00分に終了予定です。即決価格は16,728円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品説明】

KORG コルグ

電子ピアノ キーボード 88鍵盤

譜面立て フットペダル付属



すべてのピアノ・ビギナーへコルグがお届けする新しいデジタル・ピアノ、それがB2シリーズです。



いちばん最初に触れるピアノだからこそ知って欲しい、本物のピアノの音にこだわりました。



世界の名だたるグランド・ピアノの音色をはじめ、選び抜かれたサウンドを収録。また、ピアノの上達に役立つソフトウェアや多彩な接続端子も備えています。



アコースティック・ピアノのタッチを再現したナチュラル・ウェイテッド・ハンマー・アクション(NH)鍵盤を採用したB2、長時間弾いていても疲れない心地よい打鍵感が特徴のナチュラル・タッチ(NT)鍵盤を搭載したB2Nの2種類をご用意。お好きなタッチを選んでみてください。



【状態】

使用頻度は少なく、数回のみの使用で

目立った大きな傷や汚れ等はございません。

簡易清掃、

通電、音出し等の簡単な動作確認はしております。



お写真に写る物が全てとなります。

いただきもののため、具体的な質問

入手時期につきましては全て分かりかねます。





汚れ、状態等、お写真にてご確認お願い致します。



一度人の手に渡ったものなので神経質な方の購入はお避け下さい。



傷や汚れ等、お写真にて写しきれてない場合もあります。

専門知識がない為、記載内容に誤りがある場合がございます。



⚠︎気になる方はご購入前に状態の確認、ご質問などお願い致します。



#AVENIR

#KORG

#電子ピアノ

IK 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コルグ