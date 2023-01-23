『Carhartt アクティブジャケット USA製 ブラック 2XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 15時 16分に出品され04月06日 15時 16分に終了予定です。即決価格は14,251円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▶ 商品 ブランド



Carhartt カーハート carhartt アクティブジャケット ダック地 ダックジャケット ジップアップ



デトロイトジャケットやサンタフェジャケットと同じくらい人気のアクティブジャケット☆



裏地は中綿のキルティングになっております☆



シンプルでありながら、存在感抜群のアイテム☆



古着ならではの経年変化やフェード感、丈夫なダック地ですので、長年着用していただける逸品です◎











▶カラー ブラック









▶素材 コットン









▶状態

袖リブに若干の破れや経年変化によるフェード感、使用感はありますが、古着ならではの味をお楽しみいただける一着です◎









▶平置き寸法

※若干の誤差、ご了承くださいませ。



★着丈 74.5cm

★肩幅 61cm

★身幅 76cm

★袖丈 69.5cm



ご購入の際は、古着であることをご了承の上、お願いします。





当店取り扱いの古着は

【 全て1点もの 】

のアイテムに、なっております☆

ヴィンテージ古着からレギュラー古着と、幅広いジャンルの古着を取り扱っておりますので気になるアイテムがございましたらぜひよろしくお願い致します☆



識別番号 j3



カラー...ブラック

素材...その他素材 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt アクティブジャケット USA製 ブラック 2XL