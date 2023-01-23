『YA-MAN ヤーマン 美顔器 HAKEI ハケイ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 18時 22分に出品され03月13日 18時 22分に終了予定です。即決価格は21,420円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何度か使用しました。

目立った汚れや傷等はございません。

付属品も全て揃っております。

保証書に購入日等記載ございませんのでご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤーマン