『アメリカ南部 キルト カタログ The Quilts of Gees Bend【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 23時 18分に出品され03月05日 23時 18分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 The Quilts of Gees Bend



Deep South と呼ばれるアメリカ南部、アラバマ州ジーズ・ベンドに暮らす黒人女性たちが作るキルトは、アフリカ系の人々の美意識を伝える数少ない媒体として人気があり、絵画のような平面作品として近年、メトロポリタンやホイットニーなど美術館に収蔵されています。



こちらは、2002年から The Museum of Fine Arts, Houston を皮切りに Whitney Museum, Corcoran Gallery, The Museum of Fine Arts, Boston などを巡回した展覧会の大型カタログです。



キルト好きにはもちろん、アメリカン・アートがお好きな方に。



The Quilts of Gees Bend

Tinwood Books, Atlanta, 2002

ハードカバー

総頁数 190 pages

言語 English



おおよその実寸 33.7 x 29.5 x 2 cm



写真は私物で撮りました。商品はシュリンクパックに入ったままの状態でお送りします（写真９）未開封の新品ですが、経年や保管による外装の小傷などあるかと思います。20年以上前の本であることをご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ 本・雑誌・漫画

本

アート・デザイン・音楽 タグ アメリカ南部

キルト

カタログ

The

Quilts

of

Gees

Bend