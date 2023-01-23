『STUSSY® ステューシー ダウンジャケット L 黒 インナー緑チェック柄【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 02時 38分に出品され03月29日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼STUSSY stussy ステューシー

AUTHENTIC GEAR® オーセンティックギア

DOWN JACKET ダウンジャケット

ドローコード付属 絞り付き ワッペン 刺繍

フード欠品 インナーチェック柄

ショーンフォント SIMPLE シンプル

Y2K 00s 旧モデル 旧タグ 1980

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▼カラー

BLACK/ブラック



▼サイズ

L

着丈71cm

裄丈88cm

身幅60cm



状態は画像にてご確認下さい

古着にご理解頂ける方のみ購入宜しくお願いします!



値引き不可



カラー...ブラック

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STUSSY®

ステューシー

ダウンジャケット

L

黒

インナー緑チェック柄