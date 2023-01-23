『♦️美品 RDS♦️ザノースフェイス シームレス ダウンジャケット ダークグレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 03時 09分に出品され03月27日 03時 09分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】



□商品名：ザノースフェイス



✅シームレス



✅ダウンジャケット





□カラー：



✅ダークグレー





□サイズ：



✅メンズ95/M



着丈67

肩幅45.5

身幅54

袖丈57.5



素人採寸となります。

海外規格となりますので、お手持ちの洋服と比較なさって下さい。







状態：



✅美品



古着ですが目立った汚れはなく、まだまだ使用可能です。







※サイズ表記は海外のものとなります。個別の計測方法により多少の誤差がある場合がございます。

中古品となりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。





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567 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ♦️美品 RDS♦️ザノースフェイス シームレス ダウンジャケット ダークグレー