『革バッグ 編み込み Saint Chirstopher（セントクリストファー）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 28分に出品され03月25日 22時 28分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 革バッグ 編み込み Saint Chirstopher（セントクリストファー）



使用していないため出品します。



◆サイズ

本体W37cm H25cm

マチ W23cm H14cm



未使用、新品です。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 革バッグ

編み込み

Saint

Chirstopher（セントクリストファー）