『【美品】PRADA カナパ デニム【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 04時 57分に出品され03月08日 04時 57分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】PRADA（プラダ）

【アイテム】ハンドバッグ

【タイプ】レディース

【コンディション】数回使用しました

【カラー】インディゴ

【サイズ】-

【実寸(cm)】横:28cm,高さ:19cm,マチ:14cm,持ち手:33cm

【付属品】Gカード、ショルダーストラップ

【原産国】インド

【コメント】カナパトート デニム 1BG439 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】PRADA

カナパ デニム