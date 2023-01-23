『トリーバーチ トートバッグ ショルダーバッグ チェーン ブラック レザー ロゴ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 32分に出品され03月26日 08時 32分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 トリーバーチ トートバッグ ショルダーバッグ チェーン ブラック レザー ロゴ 肩掛け

●ブランド

トリーバーチ



●色

ブラック



●素材

レザー



●コンディション

目立ったキズ汚れありません





●特徴

高さ 25cm

幅 38cm

マチ 12cm





⇩ぜひこちらもご覧ください⇩

#Keisuke_レディース商品一覧

#Keisuke_メンズ商品一覧





●配送について

プチプチに包んでから梱包いたします。メルカリ便の匿名配送にて発送致します。



●購入元は大手リサイクルショップ、リユースショップです。安心してご購入下さい。





カラー...ブラック



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ トリーバーチ トートバッグ ショルダーバッグ チェーン ブラック レザー ロゴ