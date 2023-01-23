『【3日間限定SALE】新品 アディダス メンズ スエット セットアップ Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 17時 32分に出品され04月09日 17時 32分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック



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adidasのメンズスウェットセットアップです。

新品未使用、正規品です。

3日間限定で特別価格での出品となります。

この機会にぜひご検討ください。



【ブランド】adidas

【カテゴリ】ジャージ、スウェット上下セット

【商品の状態】未使用

【サイズ】メンズLサイズ

【素材】スエット

【カラー】ブラック



着丈身幅、総丈股下は写真に載せました♪



自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【3日間限定SALE】新品 アディダス メンズ スエット セットアップ Lサイズ