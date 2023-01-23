『logicool MX MECHANICALメカニカルキーボード 茶軸８時間使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 04時 49分に出品され03月26日 04時 49分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能メカニカルキーボード】

MX MECHANICALは、優れたタイピング体験を提供するメカニカルキーボードです。高い反応性と耐久性を兼ね備え、長時間の使用でも快適さを保ちます。



【日本語配列】

日本語配列のキー配置により、日本のユーザーにとって使いやすい設計です。全てのキーが直感的に配置されており、スムーズな入力が可能です。



【多機能性】

USBレシーバーが付属しており、簡単に接続できます。また、説明書も同梱されているため、初めての方でも安心して使用できます。



- ブランド: logicool

- モデル名: MX MECHANICAL

- 付属品: USBレシーバー、説明書

- キー配列: 日本語配列

- 色: グレー

- タイプ: メカニカルキーボード



ご覧いただきありがとうございます。

9月に購入しました。

きーの配列が私には向いておらず、８時間使いましたが使用を諦めました。

次のキーボードを購入する資金調達のため出品します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロジクール